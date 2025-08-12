Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Dietikon ist ein Töfffahrer tödlich verletzt worden. Wie es zum Verkehrsunfall kam, klärt die Kantonspolizei Zürich ab.

Die Polizei sichert Spuren am Unfallort. Foto: Kantonspolizei Zürich

Darum gehts Tödlicher Unfall in Dietikon ZH: Töfffahrer kollidiert mit Lastwagen

Unfallhergang und Ursache werden von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft untersucht

Fünf verschiedene Dienste und Behörden waren am Unfallort im Einsatz

Janine Enderli Redaktorin News

Gegen 8.30 Uhr ereignete sich am Dienstag in Dietikon ZH ein heftiger Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Töff. Durch die Kollision erlitt der Töfffahrer derart schwere Verletzungen, dass er diesen noch auf der Unfallstelle erlag.

Der Unfallhergang sowie die Ursache ist Gegenstand der Untersuchungen, die von der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat geführt werden.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Rettungsdienst Spital Limmattal, Kantonspolizei Aargau, Stadtpolizei Dietikon, Rechtsmedizinisches Institut der Universität Zürich und das Forensische Institut Zürich im Einsatz.