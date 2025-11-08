Ein schwerer Unfall ereignete sich am späten Freitagabend auf der Umfahrungsstrasse von Glattfelden ZH. Ein 18-jähriger Autofahrer prallte gegen einen Findling – alle vier Insassen wurden verletzt. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang.

Ein 18-Jähriger geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Findling.

Darum gehts 18-jähriger Autolenker verunfallt in Glattfelden ZH, vier Insassen verletzt

Unfall in Rechtskurve, Auto prallte gegen Findling auf Gegenfahrbahn

Vier Personen zwischen 17 und 18 Jahren verletzt, Umfahrungsstrasse stundenlang gesperrt

Am späten Freitagabend kurz vor Mitternacht fuhr ein 18-jähriger Autolenker auf der Umfahrungsstrasse von Glattfelden ZH in Richtung Neerach ZH. In einer Rechtskurve, Höhe Einmündung der Stadlerstrasse, kam er aus noch ungeklärten Gründen über die Gegenfahrbahn und prallte dort heftig gegen einen Findling. Alle vier Insassen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt und mit Rettungswagen ins Spital gebracht. Am Auto entstand grosser Sachschaden.

Die Kantonspolizei ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang. Für die Unfallaufnahme blieb die Umfahrungsstrasse mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

Im Einsatz standen zusammen mit der Kantonspolizei Zürich die Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland, eine Ambulanz des Spitals Bülach mit Notarzt, ein Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich, ein Rettungswagen des Spitals Limmattal sowie die Feuerwehren Dielsdorf und Banesto.