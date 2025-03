Bei einer Kollision zwischen drei Personenwagen sind am Mittwochnachmittag in Uster ein Lenker mittelschwer und ein Lenker leicht verletzt worden. Die genaue Unfallursache ist noch nicht restlos geklärt.

Schwerer Crash in Uster ZH

1/5 In Uster kam es zu einer Kollision von drei Fahrzeugen. Foto: BRK

Auf einen Blick Schwerer Unfall auf Sulzbacherstrasse: Drei Autos kollidieren, zwei Verletzte

Unfallursache noch unklar, Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich laufen

Strassenabschnitt bis 19.30 Uhr gesperrt, Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten

Daniel Macher Redaktor News

Kurz vor 16.30 Uhr fuhr ein 30-jähriger Personenwagenlenker von Uster auf der Sulzbacherstrasse in Richtung Sulzbach. Eingangs einer Linkskurve geriet sein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache über die Sicherheitslinie und prallte gegen den entgegenkommenden Personenwagen eines 36-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das unfallverursachende Auto weiter auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem zweiten Personenwagen, der in Richtung Uster unterwegs war und von einem 21-Jährigen gelenkt wurde.

Bei diesem Unfall wurde der in Richtung Sulzbach fahrende Mann mittelschwer und der in Richtung Uster fahrende 21-Jährige leicht verletzt. Beide Männer wurden nach der Erstversorgung vor Ort mit Rettungswagen in Spitäler gebracht.

Ermittlungen laufen

Die genaue Unfallursache ist noch nicht restlos geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Wegen des Unfalls musste der betroffene Abschnitt der Sulzbacherstrasse bis gegen 19.30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Die örtlichen Feuerwehren richteten eine grossräumige Umleitung ein.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Uster, zwei Rettungswagen des Spitals Uster, ein Notarzt, die Verkehrsgruppen der Stützpunktfeuerwehr Uster und der Feuerwehr Gossau sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.