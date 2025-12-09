Am Dienstagmorgen kollidiert auf der Tösstalstrasse zwischen Winterthur und Turbenthal ZH ein Auto mit einer Fussgängerin. Das Opfer musste schwer verletzt in den Spital gebracht werden.

Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, eine Person schwer verletzt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Zwischen Winterthur und Turbenthal ZH kollidierte am Dienstagmorgen ein Auto mit einer Fussgängerin. Das Opfer musste schwer verletzt vom Rettungsdienst in den Spital gebracht werden, teilt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von Blick mit.

Die Tösstalstrasse, eine Überlandstrasse zwischen Winterthur und Bauma ZH, ist im Moment gesperrt. Es besteht eine Verkehrsumleitung.

