Darum gehts
- Auto kollidiert mit Fussgängerin zwischen Winterthur und Turbenthal ZH
- Tösstalstrasse aktuell wegen Unfall gesperrt, Verkehr wird umgeleitet
- Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, eine Person schwer verletzt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Mattia JutzelerRedaktor News
Zwischen Winterthur und Turbenthal ZH kollidierte am Dienstagmorgen ein Auto mit einer Fussgängerin. Das Opfer musste schwer verletzt vom Rettungsdienst in den Spital gebracht werden, teilt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von Blick mit.
Die Tösstalstrasse, eine Überlandstrasse zwischen Winterthur und Bauma ZH, ist im Moment gesperrt. Es besteht eine Verkehrsumleitung.
Update folgt...