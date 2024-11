Schule Zürcher Regierung will Essen in Klassenlagern nicht vergünstigen

Der Zürcher Regierungsrat will die Maximalbeiträge der Eltern an das Essen in Klassenlagern nicht senken. Es gebe keinen Handlungsbedarf, findet er. Der Preisüberwacher war zum Schluss gekommen, dass Zürcher Eltern zu viel für das Essen zahlen.