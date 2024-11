Ein fremder Mann soll nahe der Schule Högler in Dübendorf ZH versucht haben, ein Kind in ein Auto zu locken. Als mutmassliches Opfer suchte er sich eine Fünftklässlerin aus, wie aus einem Elternbrief hervorgeht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Auf einen Blick Mann soll Schülerin Süssigkeiten angeboten und sie zum Einsteigen aufgefordert haben

Vorfall nahe Schule Hörgler in Dübendorf ZH, Stadtpolizei verstärkt Patrouillen

Fünftklässlerin betroffen, mehrere Kinder beobachteten den Vorfall

Es ist ein Vorfall, den viele Eltern fürchten, den die Leitung der Schule Högler in Dübendorf ZH am Mittwoch in einem Brief an die Erziehungsberechtigten schildert. Er liegt Blick vor.

«Heute vor der Frühstunde kam es vor dem Hort Högler zu einem Vorfall mit einem schwarzen Autobus», beginnt das Schreiben. Ein Mann sei aus dem Auto ausgestiegen, habe einer Fünftklässlerin Süssigkeiten angeboten und ihr gesagt, dass sie ins Auto steigen solle. Mehrere Kinder hätten den Vorfall beobachtet, heisst es in dem Elternbrief. «Eine Lehrperson der Schule Högler hat sich um die Kinder gekümmert und sich alles sorgfältig erklären lassen», schreibt die Schulleitung weiter.

Kantonspolizei Zürich zu Vorfall in Dübendorf ZH

Der Fall soll der Stadtpolizei Dübendorf gemeldet worden sein. Auch die Eltern der betroffenen Kinder sollen direkt informiert worden sein. Laut der Schulleitung patrouilliert die Stadtpolizei in den kommenden Tagen verstärkt rund um die Schule.

Mediensprecher Kenneth Jones von der Kantonspolizei Zürich sagt auf Blick-Anfrage, dass die Kantonspolizei eine entsprechende Meldung erhalten habe. Die Ermittlungen laufen.