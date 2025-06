Dänikon-Hüttikon verwaltet die Schule wieder selber

Die Primarschulgemeinde Dänikon-Hüttikon kann die Schule wieder selber verwalten. Der Regierungsrat hatte ihr das Recht auf Selbstverwaltung vorübergehend entzogen. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Bezirksrat Dielsdorf hat der Primarschulgemeinde Dänikon-Hüttikon per 6. Juni das Recht auf Selbstverwaltung wieder erteilt, wie die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich am Montag mitteilte. Die neu gewählte Schulpflege, die unterdessen gewählt worden sei, könne die Aufgaben der Behörde wieder eigenständig wahrnehmen.

Der Regierungsrat entzog der Gemeinde am 15. Januar auf Antrag des Bezirksrats das Selbstverwaltungsrecht, nachdem sämtliche Mitglieder der damaligen Schulpflege aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Amt entlassen wurden.

Den Rücktritten vorausgegangen waren seit längerem schwelende Konflikte zwischen Eltern und Schulpflege. In diesem Zusammenhang wandten sich die Gemeinderäte von Dänikon und Hüttikon Ende Juni letzten Jahres mit einem schriftlichen Appell an die Bevölkerung. Darin wurde zur Mässigung und zum Vertrauen in die demokratisch gewählten Schulpflegemitglieder aufgerufen.