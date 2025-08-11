Zollbeamte entdeckten am Flughafen Zürich insgesamt 10 Kilogramm Kokain im Gepäck einer brasilianischen Reisenden. Die Drogen waren in zwei Koffern mit doppeltem Boden versteckt.

Mithilfe eines Röntgengerätes entdeckten die Beamten einen doppelten Boden im Koffer. Foto: BAZG

Brasilianerin mit Kokain im Koffer am Flughafen Zürich festgenommen

Doppelter Boden in zwei Koffern versteckte das Betäubungsmittel

Doppelter Boden in zwei Koffern versteckte das Betäubungsmittel

Insgesamt über 10 Kilogramm Kokain in beiden Koffern entdeckt

Kurz vor Mitternacht kontrollierten Mitarbeiter vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am 2. August 2025 am Flughafen Zürich eine Reisende. Die 42-jährige Brasilianerin war zuvor aus São Paulo via Lissabon eingereist und wählte den grünen Durchgang.

Bei der Zollkontrolle stiessen die Einsatzkräfte mithilfe eines Röntgengerätes auf einen doppelten Boden im Koffer. Darin befanden sich knapp fünfeinhalb Kilogramm Kokain.

Polizei fing zweiten Koffer ab

Zudem fanden sie ein Dokument vom Lost & Found-Schalter – offenbar war ein weiterer Koffer der Reisenden noch nicht angekommen. Die BAZG-Mitarbeitenden übergaben den Koffer mit dem Kokain sowie die eingereiste Brasilianerin für das weitere Verfahren der Kantonspolizei Zürich und wiesen diese auf den noch fehlenden zweiten Koffer hin.

Die Polizei fing den noch ausstehenden Koffer tags darauf beim Lost & Found am Flughafen Zürich ab: Er verfügte ebenfalls über einen doppelten Boden, darin waren 4,6 Kilogramm Kokain versteckt.