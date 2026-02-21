DE
FR
Abonnieren

Schafhalter sind alarmiert
Vermutlich Wolf in Fotofalle bei Hütten ZH getappt

Ein Wolf wurde am Freitagabend bei Hütten ZH von einer Fotofalle erfasst. Experten vermuten, dass es sich um dasselbe Tier handelt, das 2025 nahe Hausen am Albis sieben Schafe tötete.
Publiziert: vor 25 Minuten
Kommentieren
Bei Hütten ZH ist ein Wolf unterwegs. (Symbolbild)
Foto: MICHAEL BUHOLZER

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Wolf vermutlich bei Hütten ZH von Fotofalle erfasst
  • Schafhalter sollen Herdenschutzmassnahmen einleiten, um ihre Tiere zu schützen
  • Im November 2025 tötete ein Wolf nahe Hausen am Albis sieben Schafe
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Vermutlich ist ein Wolf am Freitagabend in eine Fotofalle bei Hütten ZH getappt. Die Fotofalle erfasste ein «hundeartiges Tier», wie aus der kantonalen Wolfs-Warn-App hervorgeht.

Nach Einschätzungen des vorliegenden Bildmaterials dürfte es sich dabei um einen Wolf handeln, heisst es weiter. Schafhalter sollen laut dem Warndienst Herdenschutzmassnahmen einleiten, um ihre Tiere zu schützen.

Sieben Schafe getötet

Im Kanton Zürich wurde in den vergangenen Monaten mehrmals ein Wolf gesichtet. Das letzte Mal vor einer Woche - ebenfalls im Raum Hütten, einem Ortsteil von Wädenswil.

Mitte November 2025 hatte ein Wolf in der Nähe von Hausen am Albis sieben Schafe getötet. Das Amt für Landschaft und Natur bereitete damals deshalb eine Wolfs-Abschussbewilligung vor. Ob es sich nun in der Region Hütten um den gleichen Wolf handelt wie damals in Hausen am Albis, ist unklar.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen