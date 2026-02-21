Ein Wolf wurde am Freitagabend bei Hütten ZH von einer Fotofalle erfasst. Experten vermuten, dass es sich um dasselbe Tier handelt, das 2025 nahe Hausen am Albis sieben Schafe tötete.

Wolf vermutlich bei Hütten ZH von Fotofalle erfasst

Schafhalter sollen Herdenschutzmassnahmen einleiten, um ihre Tiere zu schützen

Im November 2025 tötete ein Wolf nahe Hausen am Albis sieben Schafe

Vermutlich ist ein Wolf am Freitagabend in eine Fotofalle bei Hütten ZH getappt. Die Fotofalle erfasste ein «hundeartiges Tier», wie aus der kantonalen Wolfs-Warn-App hervorgeht.

Nach Einschätzungen des vorliegenden Bildmaterials dürfte es sich dabei um einen Wolf handeln, heisst es weiter. Schafhalter sollen laut dem Warndienst Herdenschutzmassnahmen einleiten, um ihre Tiere zu schützen.

Sieben Schafe getötet

Im Kanton Zürich wurde in den vergangenen Monaten mehrmals ein Wolf gesichtet. Das letzte Mal vor einer Woche - ebenfalls im Raum Hütten, einem Ortsteil von Wädenswil.

Mitte November 2025 hatte ein Wolf in der Nähe von Hausen am Albis sieben Schafe getötet. Das Amt für Landschaft und Natur bereitete damals deshalb eine Wolfs-Abschussbewilligung vor. Ob es sich nun in der Region Hütten um den gleichen Wolf handelt wie damals in Hausen am Albis, ist unklar.