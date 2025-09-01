Das Veterinäramt des Kantons Zürich hat Verfahren gegen neun Kampfhunde-Besitzer eingeleitet. Diese haben, entgegen der Vorschrift, kein Gesuch für das Halten ihres Rottweilers eingereicht.

1/5 Rottweiler sind im Kanton Zürich auf der Liste der verbotenen Hunderassen. Foto: keystone-sda.ch

Andreas Schmid Inlandredaktor

Seit dem 1. Januar ist die Neuanschaffung von Rottweilern im Kanton Zürich verboten. Das Veterinäramt setzte die Kampfhunde auf die Liste verbotener Rassen. Nach Bissattacken von Rottweilern gegen Kinder entschieden sich die Verantwortlichen zu diesem Schritt. So sind nun neben Pitbulls und Bullterriern – diese Rassen sind seit 2010 nicht mehr zugelassen – auch Rottweiler verboten.

Wer bereits vor diesem Jahr einen Rottweiler hielt, musste bis Ende Juni eine Haltebewilligung beantragen. Diese erteilt das Veterinäramt nach einer Wesensprüfung der Rottweiler. Mit der Beurteilung soll sichergestellt werden, dass die Hunde ungefährlich und kontrollierbar sind.