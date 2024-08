Am Freitagabend hat es einen Brand nahe des Campingplatzes Schützenweiher in Winterthur gegeben. Mehrere Gasflaschen sind zuvor explodiert.

Explodierende Gasflaschen führen zu Brand in Winterthur

1/10 Drohnenbilder zeigen das Ausmass der Zerstörung.

In der Nähe des Campingplatzes Schützenweiher in Winterthur ist es zu einer Explosion gekommen. «Es hat vier Mal mega geklöpft», sagt ein Passant gegenüber «Züritoday». Auf Videos ist eine riesige, dunkle Rauchwolke zu sehen, die in den Himmel stieg. Mehrere Feuerwehrautos und Krankenwagen waren vor Ort.

Leservideo zeigt: Rauchwolke über Schützenweiher in Winterthur ( 00:19 )

Die Stadtpolizei Winterthur bestätigte einen Brand wegen explodierter Gasflaschen. Das Feuer zerstörte mehrere Wohnwagen und Bungalows, wie die Zürcher Kantonspolizei am späten Abend mitteilt. Der Schaden dürfte mehrere hunderttausend Franken betragen. Ein Drohnenflug zeigt das Ausmass der Zerstörung. Verletzt wurde niemand.

Der Campingplatz selbst ist nicht betroffen. Dies teilte der Betreiber der Blick-Redaktion mit.

Bei den Löscharbeiten gelangte Löschwasser gemäss Polizei ins öffentliche Gewässer. Ein Fischereiaufseher konnte aber Entwarnung geben und stellte fest, dass die Natur durch das Löschwasser nicht ernsthaft gefährdet wurde.

In einer vorherigen Version dieses Textes schrieben wir, es habe einen Brand auf dem Campingplatz gegeben. Das stimmt nicht. Der Betreiber erklärte, das Feuer sei auf einem Durchfahrtsweg für Fahrende daneben ausgebrochen. Der Campingplatz selbst sei nicht betroffen.