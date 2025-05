Bei einem heftigen Verkehrsunfall sind am Freitagmorgen in Dietikon ZH drei Personen verletzt worden. Der Unfall führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Schwerer Verkehrsunfall in Dietikon ZH fordert drei Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall in Dietikon ZH fordert drei Verletzte

Luftaufnahmen der Kantonspolizei Zürich zeigen den Unfallort aus der Vogelperspektive. Foto: Kantonspolizei Zürich

Valentin Köpfli Redaktor News

Gegen 7.15 Uhr prallten in Dietikon ZH auf der Verzweigung Zürcherstrasse/Bernstrasse zwei Personenwagen zusammen. Beim Unfall wurden die beiden Autofahrer schwer, eine Mitfahrerin leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuglenker, zwei 46- und 58-jährige Männer, sowie eine 57-jährige Mitfahrerin, mussten durch die Rettungsdienste in Spitäler transportiert werden. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Unfallursache ist noch unklar und wird derzeit ermittelt. Unfallspezialisten der Kantonspolizei Zürich sicherten Spuren an der Unfallstelle und erstellten Foto- sowie Luftaufnahmen. Die Verzweigung Zürcherstrasse/Bernstrasse war wegen des Unfalls bis 10 Uhr nur eingeschränkt befahrbar.