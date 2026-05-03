Am Sonntag, 3. Mai 2026, stürzte ein Mann in der «Fallätsche» in die Tiefe und kam dabei ums Leben.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz vor 12.30 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich durch Schutz & Rettung Zürich darüber informiert, dass die Rega im Gebiet der «Fallätsche» eine abgestürzte Person geborgen hatte. Gemäss ersten Erkenntnissen war der 69-Jährige zusammen mit einem anderen Mann unterwegs. Dabei sei er aus noch unbekannten Gründen in die Tiefe gestürzt.

Er erlag seinen Verletzungen. Ein Unfall steht im Vordergrund. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalabteilung der Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl getätigt.

Die Fallätsche ist ein Erosionstrichter zwischen der Balderen und dem Uetliberg an der Albiskette und besticht durch Felswände und steile Hänge. Immer wieder verirren sich Wanderer auf den inoffiziellen Trampelpfaden und müssen gerettet werden.