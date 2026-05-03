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Rega im Einsatz
Mann (†69) stirbt bei Bergunfall am Üetliberg

Am Sonntag, 3. Mai 2026, stürzte ein Mann in der «Fallätsche» in die Tiefe und kam dabei ums Leben.
Publiziert: 03.05.2026 um 16:32 Uhr
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Aktualisiert: 04.05.2026 um 11:45 Uhr
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Die Fallätsche ist ein Erosionstrichter am Hang des Uetliberg: Hier kam es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall.
Foto: Wikipedia/AdrianMichael
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

Kurz vor 12.30 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich durch Schutz & Rettung Zürich darüber informiert, dass die Rega im Gebiet der «Fallätsche» eine abgestürzte Person geborgen hatte. Gemäss ersten Erkenntnissen war der 69-Jährige zusammen mit einem anderen Mann unterwegs. Dabei sei er aus noch unbekannten Gründen in die Tiefe gestürzt. 

Er erlag seinen Verletzungen. Ein Unfall steht im Vordergrund. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalabteilung der Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl getätigt.

Die Fallätsche ist ein Erosionstrichter zwischen der Balderen und dem Uetliberg an der Albiskette und besticht durch Felswände und steile Hänge. Immer wieder verirren sich Wanderer auf den inoffiziellen Trampelpfaden und müssen gerettet werden. 

Hier wird ein Wanderer am Uetliberg gerettet
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Rega-Einsatz in der Fallätsche:Hier wird ein Wanderer am Uetliberg gerettet
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