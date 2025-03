Zürcher Stadtrat begrüsst geplantes Hakenkreuz-Verbot

Der Zürcher Stadtrat unterstützt das auf Bundesebene geplante Verbot von nationalsozialistischen Symbolen «uneingeschränkt», wie er am Mittwoch mitteilte.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Seit dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel hätten antisemitische Vorfälle in Zürich stark zugenommen. Durch das bisher ungehinderte Zeigen nationalsozialistischer Symbole werde die jüdische Gemeinschaft herabgesetzt und eingeschüchtert.

Dies sei nicht hinnehmbar, schreibt der Stadtrat. In der Stadt Zürich lebt die grösste jüdische Gemeinde des Landes.

Der Bundesrat will, dass Hakenkreuz und Hitlergruss in der Schweiz verboten werden. Wer diese Symbole verwendet, soll gebüsst werden. Das Bundesgesetz ist aktuell in der Vernehmlassung.