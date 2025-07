Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Ein Mann ertrank im Zürichsee trotz sofortiger Rettungsmassnahmen

Taucher fanden den Mann wenige Minuten nach Ankunft

Der Vorfall ereignete sich am Freitag kurz vor 22.30 Uhr

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, kurz vor 22.30 Uhr, erreichte die Stadtpolizei Zürich eine Meldung, dass ein Mann Höhe Zürichhorn in den See stieg, wenig später untergetaucht und dann verschwunden sei. Die alarmierte Stadtpolizei und Schutz & Rettung Zürich schickten unverzüglich mehrere Patrouillen sowie die Berufsfeuerwehr und Sanität zur Suche des Mannes an den See.

Zudem schickte die Wasserschutzpolizei sofort Taucher, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Wenige Minuten nach dem Eintreffen der Taucher fanden sie den Mann unter Wasser und konnten ihn bergen. Der ebenfalls alarmierte Notarzt leitete sofort eine Reanimation ein.

Leider verstarb der bislang unbekannte Mann noch vor Ort. Die genauen Umstände, die Feststellung der Identität sowie die Todesursache werden nun durch die Stadtpolizei Zürich, das Institut für Rechtsmedizin Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft abgeklärt.