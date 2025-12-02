Ein 49-jähriger Mann wurde am Montagabend vor dem Manor in Winterthur von einem Unbekannten mit einem Messer ausgeraubt. Der Täter verletzte das Opfer leicht an der Hand und flüchtete mit einer Zigarettenpackung. Die Polizei sucht Zeugen.

Er fragte nach einer Zigi, dann griff er zum Messer

Darum gehts Mann in Winterthur von Unbekanntem mit Messer ausgeraubt und verletzt

Täter bat um Zigarette, raubte Packung und verletzte Opfer leicht

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montagabend meldete sich ein Mann bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur, dass er soeben vor dem Manor an der Bankstrasse von einem unbekannten Mann mit einem Messer ausgeraubt worden sei.

Die sofort ausgerückte Patrouille traf vor Ort auf einen an der Hand verletzten 49-jährigen Mann. Der unbekannte Täter habe den Mann um eine Zigarette gebeten. Daraufhin habe er ihm die ganze Packung aus der Hand gerissen und ihn mit einem Messer an der Hand leicht verletzte.

Der Mann wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der unbekannte Täter soll männlich, ca. 175 cm gross, seine Kleidung dunkel sein. Personen, welche etwas zum Vorfall sagen können, werden gebeten, sich direkt bei der Stadtpolizei Winterthur zu melden.