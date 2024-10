Am Zürcher Bellevue ist es am Mittwochmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Im Tramverkehr kommt es zu Einschränkungen.

Fussgänger stirbt nach Kollision mit Tram am Bellevue in Zürich

Am Bellevue in Zürich starb am Mittwochmorgen eine Person. Foto: BRK News 1/6

Am Bellevue in Zürich kam es kurz vor 7 Uhr bei der Quaibrücke zu einer Kollision zwischen einem Tram und einem Fussgänger, der daraufhin verstarb. Das bestätigte die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung am Morgen.

«Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Stadtpolizei fuhr ein Cobra-Tram der Linie 9 vom Bellevue in Richtung Bürkliplatz. Aus noch ungeklärten Gründen kam es im Bereich des Fussgängerstreifens, beim Brückenkopf Utoquai/Quaibrücke, zur Kollision mit einem Fussgänger», wie es weiter heisst.

Identität noch unklar

«Trotz sofortiger Reanimationmassnahmen durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich, verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Seine Identität ist noch Gegenstand der laufenden Abklärungen.»

Der Unfalltechnische Dienst der Stapo klärt gemeinsam mit dem Forensischen Institut Zürich und der zuständigen Staatsanwaltschaft die Unfallursache ab. Es werden Zeugen gesucht.

Für die Unfallaufnahme ist ein Teil der Rämistrasse in Richtung Bellevue sowie die Quaibrücke in Richtung Bürkliplatz gesperrt. Auf den Linien 2, 5, 7, 8, 9, 11, 912 und 916 zwischen Zürich, Bellevue und Paradeplatz sowie Bahnhof Enge kommt es zu Unterbrüchen.

