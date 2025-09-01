Die Kantonspolizei Zürich verhaftete am Freitagnachmittag in Flurlingen einen 22-jährigen Mann, der auf offener Strasse eine Frau verletzte. Bei der Festnahme ist auch ein Kantonspolizist leicht verletzt worden.

Bei der Festnahme wurde ein Polizist verletzt. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Am Freitag ist es im zürcherischen Flurlingen wegen Steinwürfen auf Autos und Personen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie die Kantonspolizei meldet, hat gegen 14 Uhr eine Frau über die Notrufnummer einen Mann gemeldet, der Passanten und Fahrzeuge mit Steinen bewerfe. Noch während des Notrufs soll der Mann die Melderin angegriffen und verletzt haben. Gemäss Meldung trafen die ausgerückten Polizisten auf die 56-Jährige, die an der Hand verletzt war, und betreuten sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Währenddessen fahndeten die Kantonspolizisten nach dem mutmasslichen Täter, den sie schliesslich im Eingang zu einem Hinterhof entdeckten, wie es weiter heisst. Der 22-jährige Syrer habe sich der Polizeikontrolle mit widersetzt und die Polizisten mit Faustschlägen traktiert. Bei der folgenden Verhaftung sei ein Polizist leicht verletzt worden. Der 50-Jährige musste sich laut Kantonspolizei nach dem Einsatz medizinisch versorgen lassen.

Polizei sucht Zeugen

Der 22-jährige Mann aus Syrien wurde zur polizeilichen Befragung in einen Polizeiposten gebracht. Im Anschluss wurde der vorläufig aufgenommene Asylbewerber der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Die Kantonspolizei Zürich sucht Personen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen.