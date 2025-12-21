DE
FR
Abonnieren

Polizeieinsatz in Rümlang ZH
Jugendliche schiessen mit Pistole um sich

Am Samstagabend muss die Polizei in Rümlang ZH ausrücken. Jugendliche haben mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen.
Publiziert: vor 42 Minuten
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen