Am Montagmorgen ist ein Auto in Küsnacht ZH in den Zürichsee gestürzt. Eine Person wurde aus dem Fahrzeug geborgen und in ein Spital gebracht.

1/6 Die Unfallstelle in Küsnacht.

Marian Nadler Redaktor News

An der Kreuzung Seestrasse/Goldbacherstrasse in Küsnacht im Kanton Zürich kommt es am Montagmorgen zu einem grösseren Polizeieinsatz. Ein Auto ist in den Zürichsee gestürzt, wie die Kantonspolizei auf Anfrage bestätigt. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Eine Person konnte aus dem Fahrzeug geborgen werden, wie ein Kapo-Sprecher erklärte. Sie wurde in ein Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Mehr Angaben zum Unfall konnte die Polizei noch nicht machen. Wie der TCS mitteilt, wird die Seestrasse bis 12 Uhr in beide Richtungen gesperrt.