Polizei vermutet Brandstiftung
Mehrfamilienhaus in Dietlikon brennt – 30 Personen evakuiert

Bei einem Brand im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Dietlikon entstand am Sonntagmittag Sachschaden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.
Publiziert: vor 18 Minuten
In diesem Haus kam es zur mutmasslichen Brandstiftung.
Foto: Kantonspolizei Zürich
Janine Enderli

Kurz vor 13 Uhr meldeten Anwohner, dass im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Dietlikon ZH Briefkästen brennen würden. Anwohner unternahmen erste Löschversuche bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die das Feuer rasch löschen konnte.

Wegen der enormen Rauchentwicklung mussten rund 30 Personen aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert werden.

Person entfernte sich von Tatort

Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Zürich steht Brandstiftung als Ursache im Vordergrund. Im Fokus steht eine unbekannte Person, die sich kurz vor dem Entdecken des Brandes vom Tatort entfernt habe.

Zeugenaufruf:

Die Kantonspolizei Zürich sucht Personen, die Angaben zum Vorfall oder zu verdächtigen Wahrnehmungen machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen.

