Drei junge Männer bei Unfall auf der A51 verletzt

Schwerer Unfall auf der A51 bei Bülach ZH: Drei junge Männer wurden verletzt, als der Fahrer die Kontrolle über das Auto verlor. Die Polizei nahm drei Männer fest, die in einem mutmasslich beteiligten Auto unterwegs waren.

Darum gehts Drei Männer verunfallen auf A51

Über 100 Meter Infrastruktur-Schäden, Autobahn stundenlang gesperrt

Polizei verhaftet Insassen von mutmasslich beteiligtem Auto Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fand in der Nacht auf Samstag ein illegales Rennen auf der A51 statt? Drei junge Männer sind auf der Autobahn verunfallt und dabei mittel bis schwer verletzt worden. Der Fahrer verlor mutmasslich vor der Ausfahrt Bülach-West die Kontrolle über das Auto, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Zudem habe die Polizei drei 19-jährige Männer verhaftet, die in einem zweiten mutmasslich beteiligten Auto unterwegs gewesen sein sollen.

Das Unfallfahrzeug streifte zunächst eine Leitplanke, prallte gegen einen Richtungstrenner und fuhr eine Böschung hinauf, bevor es über eine Stützmauer zurück auf die Autobahn stürzte und über die Fahrbahn schleuderte. Es sei danach in die Mittelleitplanke geprallt und schliesslich auf dem Dach zum Stillstand gekommen. Die Feuerwehr habe die Insassen aus dem Wrack bergen müssen. Die Rettungsdienste hätten die 18- bis 19-jährigen Männer in umliegende Spitäler gebracht.

Drei 19-jährige Männer verhaftet

Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland nahmen Ermittlungen auf, die klären sollen, wie es zu dem Unfall kam und wer tatsächlich am Steuer sass. An der Unfallstelle sicherten Spezialisten Spuren. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA konnte die Polizei derzeit keine weiteren Angaben machen.

Durch den Unfall entstanden nach Polizeiangaben auf einer Länge von hundert Metern massive Schäden an der Infrastruktur. Zudem wurde die Fahrbahn stark verschmutzt. Die Autobahn war deshalb im Bereich Bülach-West mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.