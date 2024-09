Im Feierabendverkehr ist es bei der Autobahnausfahrt Zürich-Seebach zu einem Autounfall gekommen. Ein Lastwagen ist in einem Kreisel auf die Seite gekippt.

Lastwagen kippt bei Autobahnausfahrt in Kreisel

Polizei- und Feuerwehreinsatz in Zürich-Seebach

Heftiger Unfall bei der Autobahnausfahrt Zürich-Seebach: Wie Leserreporter-Bilder zeigen, kippte ein Lastwagen am Mittwochabend auf die Seite.

«Der Lastwagen lag im Kreisel», berichtet Blick-Leser Marco P.*. Er war gerade auf dem Heimweg, als er an der Unfallstelle vorbeifuhr. Polizei, Feuerwehr sowie ein Krankenwagen befanden sich bereits an der Unfallstelle. «Ich habe nicht gesehen, wie es genau passiert ist, aber es sah schon nach etwas Grösserem aus. So wie das Fahrzeug da lag, muss es schon ordentlich gescheppert haben», erklärt der junge Mann.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen Unfall. Weitere Details liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.

*Name geändert