Am Montagabend kam es in Winterthur zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Velofahrer. Dabei wurde der Velofahrer mutmasslich vom Auto überrollt.

Audi-Lenker überrollt in Winterthur ZH Velofahrer (34) und haut ab

Audi-Lenker überrollt in Winterthur ZH Velofahrer (34) und haut ab

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Die Kantonspolizei Zürich sucht Zeugen, die Angaben zu einem mutmasslichen Tötungsversuch machen können.

Melissa Müller Redaktorin News

Am Montagabend kam es kurz vor 19.30 Uhr an einer roten Ampel auf der Frauenfelderstrasse in Winterthur ZH zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Velofahrer und einem Autofahrer. Der 34-jährige Velofahrer ging währenddessen aus noch unklaren Gründen zu Boden.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, drückte der Fahrer dennoch aufs Pedal. Mit seinem Personenwagen überrollte er den auf dem Boden liegenden Deutschen. Der Velofahrer erlitt daraufhin schwere Verletzungen. Die Polizei spricht von einem mutmasslichen Tötungsversuch.

Der Personenwagen fuhr anschliessend mit durchdrehenden Reifen auf der Frauenfelderstrasse stadteinwärts davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Beim Personenwagen handelte es sich um eine weisse Limousine, vermutlich um einen Audi.

Die Details der Auseinandersetzung und wie es zu den Verletzungen kam, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kantonspolizei Zürich sucht nun Personen, die Angaben zum unbekannten Fahrzeug oder zum Tathergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 058 648 48 48 zu melden.