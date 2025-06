In der Zürcher Bahnhofstrasse wurde am frühen Samstagmorgen ein Schmuckgeschäft Ziel eines Rammbock-Einbruchs. Die Polizei sucht nach einem roten Alfa Romeo Stelvio und bittet Zeugen um Mithilfe bei den Ermittlungen.

Rammbock-Räuber brechen in Zürcher Schmuckgeschäft ein

Für eine umfassende Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich hinzugezogen. Foto: stadtpolizei zürich

Darum gehts Rammbock-Einbruch in Zürcher Schmuckgeschäft, Polizei sucht Zeugen

Täter nutzten Fahrzeug zum Einbruch und flüchteten in unbekannte Richtung

Vorfall ereignete sich am 21. Juni 2025 kurz nach 5.30 Uhr morgens Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Kurz nach 5.30 Uhr morgens erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich eine Meldung, dass soeben ein Einbruch in ein Schmuckgeschäft an der Bahnhofstrasse 31 stattfinde. Nur wenige Minuten nach dem Notruf waren die ersten Streifenwagen vor Ort.

Gemäss ersten Erkenntnissen benutzte die Täterschaft ein Fahrzeug, um die gesicherte Eingangstüre zu beschädigen und in das Geschäft einzudringen. Anschliessend flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung. In diesem Zusammenhang wird ein roter Alfa Romeo Stelvio gesucht. Zur Höhe des Deliktsguts können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Für eine umfassende Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Stadtpolizei Zürich geführt.