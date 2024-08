Der Mann fiel an der Hardturmstrasse vom Balkon.

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag, kurz vor 13 Uhr, wurde die Stadtpolizei Zürich an die Hardturmstrasse 130a gerufen, da dort ein Mann am Boden liege. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen stürzte ein Mann (27) von einem Balkon des Wohnhauses mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde in kritischem Zustand durch die Sanität von Schutz & Rettung ins Spital gebracht.

Die Umstände, wie es zu diesem Sturz gekommen war, sind unklar und Gegenstand der Abklärungen der Stadtpolizei Zürich. Ein Delikt steht derzeit nicht im Vordergrund. Das schreibt die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung.

Personen, die am Donnerstag gegen 13 Uhr an der Hardtumstrasse 130a Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem geschilderten Vorfall stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter 0 444 117 117 zu melden.