Polizei-Sprecher
«Schaden beläuft sich bis zu einer Million»

Bei einem Brand am Montagnachmittag in einem Garagenbetrieb in Adliswil ist grosser Sachschaden entstanden. Sieben Personen mussten medizinisch versorgt werden.
Publiziert: vor 34 Minuten
