DE
FR
Abonnieren

Polizei sperrt Gelände in Zürich ab
Videos zeigen eingestürztes Baugerüst

In Zürich-Oerlikon läuft am Sonntag ein grösserer Polizeieinsatz. Der Grund: Ein instabiles Baugerüst.
Publiziert: 19:52 Uhr
|
Aktualisiert: 19:59 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen