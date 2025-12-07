Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstagmorgen am Flughafen zwei Taschendiebe verhaftet, die am Morgen mehrere Personen bestohlen haben sollen.

Darum gehts Zwei Männer nach Taschendiebstählen am Flughafen Zürich festgenommen

Die Verdächtigen gingen gezielt auf Bargeld in Portemonnaies aus

Die Verdächtigen sind 28 und 40 Jahre alt

Janine Enderli Redaktorin News

Aufregung am Flughafen Zürich: Gegen 10 Uhr erstattete ein Passagier am Samstag beim Polizeiposten am eine Diebstahlsanzeige, da er beim Check-In bemerkte, dass ihm ein Etui, das sich in der Umhängetasche befand, fehlte.

Er erinnerte sich, dass er zuvor auf der Rolltreppe von einer unbekannten Person angerempelt wurde. Aufgrund der sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmassnahmen konnten gegen 11 Uhr zwei verdächtige Männer festgenommen werden.

Die weiteren Abklärungen ergaben, dass die beiden Rumänen in Alter von 28 und 40 Jahren am Samstagmorgen mehrere Taschendiebstähle begangen haben könnten und sie auf Portemonnaies beziehungsweise darin enthaltenes Bargeld abgesehen hätten. Sie wurden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt.