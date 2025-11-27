DE
Passanten finden in der Stadt Zürich verletzte ältere Frau

Passanten haben am Mittwochnachmittag in der Stadt Zürich eine ältere Frau verletzt am Boden liegend gefunden. Was ihr zugestossen ist, ist unklar.
In der Stadt Zürich wurde am Mittwochnachmittag eine ältere Frau mit erheblichen Verletzungen aufgefunden und ins Spital gebracht. Was ihr zugestossen ist, ist unklar. (Symbolbild)
Foto: GAETAN BALLY
Die verletzte Frau auf dem Trottoir der Ueberlandstrasse im Kreis 12 wurde der Polizei am Mittwoch kurz nach 16 Uhr gemeldet, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Passanten betreuten die Frau bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Sie wies erhebliche Verletzungen auf und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Spital gebracht.

Weshalb die Frau verletzt war, ist unklar. Laut Mitteilung kann eine Kollision mit einem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden. Stadtpolizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen.

