Bei einem Angriff auf einen Passanten ist dieser am Freitagmittag im Hauptbahnhof Zürich schwer verletzt worden. Der Täter konnte festgenommen werden.

Am Zürcher HB ist es zu einem Angriff gekommen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Darum gehts Mann greift Passanten in Zürcher Passage an, Polizei verhaftet Täter

Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen, Täter wird der Staatsanwaltschaft zugeführt

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Gegen Mittag griff ein Mann in der Passage zur Löwenstrasse einen Passanten an. Er traktierte ihn mit Faustschlägen gegen das Gesicht sowie Fusstritten gegen den Kopf, worauf sich das Opfer zu wehren versuchte. Der Täter konnte von einer durch weitere Passanten alarmierten Polizeipatrouille vor Ort verhaftet werden. Die Polizisten der Kantonspolizei Zürich wurden bei der Festnahme von Kollegen der Transsicura unterstützt.

Das 47-jährige Opfer, ein portugiesischer Staatsangehöriger, erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gefahren. Der Täter, ein 37-jähriger türkischer Staatsangehöriger, wird nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die beiden Beteiligten möglicherweise kannten. Der genaue Tathergang sowie die Hintergründe der Tat sind zurzeit jedoch nicht geklärt und werden durch die Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltdelikte untersucht.