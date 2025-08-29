Bei der Sekundarschule Bürgli in Wallisellen läuft derzeit ein Einsatz wegen einer Drohung. Das Gebäude wird evakuiert.

In dem Schulhaus läuft derzeit ein Einsatz. Foto: Screenshot Google Maps

Evakuierte Schüler und die Polizei im Einsatz. An der Sekundarschule Bürgli in Wallisellen ZH läuft derzeit eine Evakuierung. Der Grund ist eine Drohung, wie «20 Minuten» berichtet. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt gegenüber dem Nachrichtenportal einen Einsatz. Um was für eine Drohung es sich handelt, ist noch unklar.

Laut der Polizei werden Schüler aus dem Gebäude evakuiert. Wie Bilder eines Leserreporters zeigen, ist die Strasse abgesperrt. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

+++Update folgt+++

