Am Sonntag brannte ein Mehrfamilienhaus in Winterthur; die Feuerwehr evakuierte drei Personen. Die Polizei vermutet Brandstiftung – der Schaden beträgt mehrere hunderttausend Franken.

Darum gehts Brand in Winterthur-Altstadt verursachte hohen Sachschaden, keine Verletzten

Ermittlungen wegen Brandstiftung, Kantonspolizei Zürich übernahm den Fall

Sachschaden im Gebäude beträgt mehrere hunderttausend Franken

Johannes Hillig Redaktor News

Gegen 22.30 Uhr ging in der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass es im 1. Stock eines Hauses am Holderplatz brenne. Die sofort ausgerückte Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur konnte das Feuer löschen. Der Rettungsdienst Winterthur untersuchte drei evakuierte Personen, weil sich viel Rauch entwickelt hatte. Weiter evakuierte die Stadtpolizei Winterthur vorsorglich ein naheliegendes Lokal. Am betroffenen Gebäude entstand Sachschaden von mehreren 100'000 Franken.

Die ersten Erkenntnisse der Stadtpolizei Winterthur deuteten auf Brandstiftung als mögliche Brandursache hin, worauf die Kantonspolizei Zürich die weitere Fallbearbeitung übernahm. Brandermittlungsspezialisten der Kantonspolizei Zürich sicherten Spuren im Brandobjekt. Umfangreiche Ermittlungen sind am Laufen.