In Küsnacht ZH wurden Kontrollschilder gestohlen und an einem anderen Auto montiert. Der Täter flüchtete vor der Polizei, wurde aber gefasst, als er die Schilder zurückbringen wollte.

Polizei erwischt Täter in Küsnacht ZH

Der Teenager montierte von einem Auto das Nommernschild ab. Foto: Kantonspolizei Zürich

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagabend ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass von einem parkierten Fahrzeug in Küsnacht ZH die Kontrollschilder entwendet und an ein anderes Fahrzeug montiert worden seien.

Das Fahrzeug mit den falschen Kontrollschildern konnte rasch gesichtet werden. Beim Versuch, den Fahrer anzuhalten, gab dieser jedoch Gas und flüchtete mit massiv überhöhter Geschwindigkeit vor den Polizeipatrouillen der Polizei Region Meilen und der Kantonspolizei Zürich.

Die Polizistinnen und Polizisten konnten den Lenker daraufhin am Ausgangsort antreffen und festnehmen, als er gerade dabei war, die Kontrollschilder wieder am richtigen Auto anzubringen.