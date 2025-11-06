Deutscher (57) zerkratzt mit Velo mehrere Autos – Festnahme

Am frühen Mittwochmorgen ertappte die Stadtpolizei Zürich an der Wehntalerstrasse einen Mann beim Zerkratzen von parkierten Autos. Die Handschellen klickten.

Die Fahnder ertappten den Mann auf frischer Tat. Foto: KEYSTONE/APA/APA/EVA MANHART

Janine Enderli Redaktorin News

Infolge vermehrter Anzeigen über Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Umgebung Wehntalerstasse/Schürbungert waren zivile Kräfte der Stadtpolizei Zürich in der Nacht auf Mittwoch in diesem Gebiet unterwegs.

Kurz nach Mitternacht bemerkten sie, wie ein unbekannter Mann mehrere Fahrzeuge mit seinem Velo absichtlich touchierte und so die Fahrzeugseiten zerkratzte. Kurz nach dem Überqueren der Wehntalerstrasse nahmen ihn die Fahnder fest.

Acht ähnliche Fälle

Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass in der Umgebung kürzlich mindestens acht weitere Fahrzeuge ähnliche Lackbeschädigungen aufwiesen. Es wird nun abgeklärt, ob der festgenommene 57-jährige Deutsche für diese Sachbeschädigungen ebenfalls verantwortlich ist. Er wurde der Staatsanwaltschaft Zürich zugeführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die im Gebiet Wehntalerstrasse/Schürbungert (Kreis 6 und 11), Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den beschriebenen Vorfällen gemacht oder an ihren Fahrzeugen Sachschäden festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich zu melden.