In Zürich-Altstetten brach am Sonntagmorgen um 8.40 Uhr ein Brand in einer Wohnung an der Hohlstrasse aus. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Angaben zu Verletzten oder der Brandursache liegen noch nicht vor.

Brand brach um 8.40 Uhr aus, genaue Ursachen noch unklar

Daniel Macher Redaktor News

Am Sonntagmorgen gegen 8.40 Uhr brach in einem oberen Stockwerk eines Hauses in der Hohlstrasse in Zürich-Altstetten ein Wohnungsbrand aus. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz gegenüber Blick: «Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.» Zur Ursache des Brandes oder möglichen Verletzten konnten noch keine Angaben gemacht werden.

