Polizei bestätigt Einsatz
Wohnungsbrand in Zürich-Altstetten

In Zürich-Altstetten brach am Sonntagmorgen um 8.40 Uhr ein Brand in einer Wohnung an der Hohlstrasse aus. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Angaben zu Verletzten oder der Brandursache liegen noch nicht vor.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
In Zürich-Altstätten brach ein Brand in einer Wohnung an der Hohlstrasse aus.
Foto: Keystone/DPA/MARIJAN MURAT

Darum gehts

  • Wohnungsbrand am Sonntagmorgen in Zürich-Altstetten, Hohlstrasse, obere Etage betroffen
  • Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz, bestätigt Stadtpolizei Zürich
  • Brand brach um 8.40 Uhr aus, genaue Ursachen noch unklar
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

Am Sonntagmorgen gegen 8.40 Uhr brach in einem oberen Stockwerk eines Hauses in der Hohlstrasse in Zürich-Altstetten ein Wohnungsbrand aus. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz gegenüber Blick: «Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.» Zur Ursache des Brandes oder möglichen Verletzten konnten noch keine Angaben gemacht werden.

+++ Update folgt +++

