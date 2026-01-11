Darum gehts
- Wohnungsbrand am Sonntagmorgen in Zürich-Altstetten, Hohlstrasse, obere Etage betroffen
- Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz, bestätigt Stadtpolizei Zürich
- Brand brach um 8.40 Uhr aus, genaue Ursachen noch unklar
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Daniel MacherRedaktor News
Am Sonntagmorgen gegen 8.40 Uhr brach in einem oberen Stockwerk eines Hauses in der Hohlstrasse in Zürich-Altstetten ein Wohnungsbrand aus. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz gegenüber Blick: «Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.» Zur Ursache des Brandes oder möglichen Verletzten konnten noch keine Angaben gemacht werden.
+++ Update folgt +++