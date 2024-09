Entschädigungsverordnung Zürcher Gemeinderat bringt seine Lohnerhöhung vors Volk

Der Zürcher Gemeinderat hält an einer Lohnerhöhung für sich selber fest: Er hat die revidierte Entschädigungsverordnung am Mittwochabend in zweiter Lesung diskussionslos genehmigt. Das letzte Wort hat aber das Volk.