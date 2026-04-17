Razzia in Glattbrugg: Am Donnerstag durchsuchten ESBK und Kantonspolizei Zürich ein Lokal mit illegalem Poker. 55'000 Franken Bargeld und IT-Material wurden beschlagnahmt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Razzia in Glattbrugg: ESBK und Polizei beschlagnahmen 55'000 Franken

Mutmassliche Veranstalterin identifiziert, Strafverfahren wegen Geldspielgesetz-Verstoss eingeleitet

Rund 60 Personen vor Ort, sechs Pokertische und 6'500 Euro entdeckt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Am Abend des Donnerstags führten die ESBK und die Kantonspolizei Zürich gemeinsam eine Hausdurchsuchung in einem Lokal in Glattbrugg (ZH) durch. Zum Zeitpunkt der Razzia befanden sich rund 60 Personen im Lokal. Die meisten von ihnen sassen an sechs Spieltischen, an denen Pokerspiele stattfanden.

Mehrere Spielende wurden befragt. Neben sechs Pokertischen und einer grossen Menge von Spielchips beschlagnahmten die Behörden auch IT-Ausrüstung, Mobiltelefone sowie rund 55'000 Franken und 6'500 Euro in bar.

Konsequent gegen illegales Geldspiel

Eine vor Ort anwesende Person wurde als mutmassliche Verantwortliche der Veranstaltung identifiziert. Die ESBK hat ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Die beschuldigte Person muss sich wegen mutmasslicher Verstösse gegen das Geldspielgesetz verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Ermittlungen werden von der ESBK geführt, die konsequent gegen illegales Geldspiel vorgeht. Wer Spielbankenspiele ohne die dafür notwendige Konzession durchführt, organisiert oder zur Verfügung stellt, macht sich strafbar. Das Geldspielgesetz sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen vor.