Zug blockiert Strecke zwischen Zürich Altstetten und Urdorf

Darum gehts
- Störung im Bahnverkehr zwischen Urdorf ZH und Zürich-Altstetten
- Ersatzbusse stehen für Reisende zwischen Schlieren und Birmensdorf bereit
- Die Störung dauert voraussichtlich bis circa 9.30 Uhr
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Janine EnderliRedaktorin News
Störung im Bahnverkehr rund um Zürich: Zwischen Urdorf ZH und Zürich-Altstetten blockiert derzeit ein Zug die Strecke, wie auf dem Störungsportal der SBB zu sehen ist.
Die Störung dauert bis circa 9.30 Uhr, wie es weiter heisst. Betroffen sind die Linien S5 und S14.
Pendler brauchen Geduld
Es ist mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.
Reisende ab Schlieren, Zentrum/Bahnhof bis Birmensdorf ZH, Bahnhof Süd benützen die Ersatzbusse (EV).
Reisende zwischen Zug und Zürich Altstetten reisen via Thalwil.