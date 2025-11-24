Zug blockiert Strecke zwischen Zürich Altstetten und Urdorf

Ein Zug blockiert derzeit die Strecke zwischen Urdorf ZH und Zürich-Altstetten, was zu Störungen im Bahnverkehr führt.

Störung im Bahnverkehr zwischen Urdorf ZH und Zürich-Altstetten

Ersatzbusse stehen für Reisende zwischen Schlieren und Birmensdorf bereit

Die Störung dauert voraussichtlich bis circa 9.30 Uhr

Janine Enderli Redaktorin News

Störung im Bahnverkehr rund um Zürich: Zwischen Urdorf ZH und Zürich-Altstetten blockiert derzeit ein Zug die Strecke, wie auf dem Störungsportal der SBB zu sehen ist.

Die Störung dauert bis circa 9.30 Uhr, wie es weiter heisst. Betroffen sind die Linien S5 und S14.

Pendler brauchen Geduld

Es ist mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

Reisende ab Schlieren, Zentrum/Bahnhof bis Birmensdorf ZH, Bahnhof Süd benützen die Ersatzbusse (EV).

Reisende zwischen Zug und Zürich Altstetten reisen via Thalwil.