Parteien Zürcher Volkspartei der bürgerlichen Frauen nimmt Aktivität auf

Die Ende 2024 gegründete kantonale Zürcher Volkspartei (ZVP) hat ihre Aktivität aufgenommen und hat sich am Samstag in Zürich zur ersten ordentlichen Mitgliederversammlung getroffen. Die reine Frauenpartei will in den nächsten Jahren eine Frauenvereinigung aufbauen.

Publiziert: vor 38 Minuten