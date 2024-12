Winterthur ersetzt Zierlöwenkopf an Brunnen

Die Stadt Winterthur hat einen gestohlenen Löwenkopf am Brunnen am Rand des Lindengutparks ersetzt. (Archivbild) Foto: Stadtpolizei Winterthur

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Brunnen am Rand des Lindengutparks an der Ecke General-Guisan-Strasse/Seidenstrasse mit Baujahr 1876 ist fertig saniert worden, wie die Stadt Winterthur am Montag mitteilte.

Im Rahmen der Sanierung wurde auch der Ende Mai 2023 gestohlene Zierlöwenkopf ersetzt. Der zweite Löwenkopf wurde nach dem Diebstahl abmontiert und gesichert. Davon hat die Stadt nun eine Kopie anfertigen lassen.

Der originale Zierlöwenkopf sowie die neue Replik sind nun diebstahlsicher montiert worden. Aus ihren Mäulern fliesst wieder Wasser in die beiden Brunnenschalen.