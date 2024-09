Kapo Zürich sucht diese Männer nach Prügel-Attacke

Am Ostermontag 2024 wurde ein Mann in Dietlikon schwer verletzt. Trotz intensiver Ermittlungen und einem Zeugenaufruf gibt es keine Hinweise auf die Täter. Die Kantonspolizei Zürich veröffentlicht nun ein unverpixeltes Bild der Verdächtigen.

Johannes Hillig Redaktor News

Wer kennt diese Schläger? Die Kantonspolizei Zürich hat am Montag ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Darauf zu sehen: drei junge Männer. Sie stehen im dringenden Tatverdacht, in der Nacht auf Ostermontag, am 1. April, einen Schweizer (28) schwer verletzt zu haben. In einer öffentlichen Tiefgarage war es zuvor zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Eine Gruppe junger Männer, die sich zuvor in der Disco Face Club aufgehalten haben dürfte, verletzte dabei den 28-Jährigen mit Fusstritten gegen den Kopf schwer.

Die bisherigen, intensiven Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität sowie der erste Zeugenaufruf vom 9. September 2024 ergaben bisher keine zielführenden Hinweise auf die Täterschaft.

Aus diesem Grund veröffentlicht die Kantonspolizei Zürich im Auftrag der Staatsanwaltschaft I nun ein unverpixeltes Bild der drei dringend tatverdächtigen Personen.

Fahndungsfoto der Kantonspolizei Zürich: Diese Männer werden dringend gesucht. Foto: Kapo Zürich

Zum Tatzeitpunkt gegen 3 Uhr habe sowohl in der Dietliker Liegenschaft, in der sich unter anderem der Face Club und das Bowlingcenter Bowling-Universum befinden, als auch in der Tiefgarage ein reges Personenaufkommen geherrscht, so die Polizei.