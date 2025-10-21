SP Zürich fordert Aufnahme von verletzten Kindern aus Gaza

Die SP des Kantons Zürich fordert vom Regierungsrat die Aufnahme von verletzten Kindern aus Gaza. Sie hat am Dienstag eine Online-Petition mit über 42'000 Unterschriften übergeben.

Michèle Dünki-Bättig, Co-Präsidentin der SP Kanton Zürich, übergibt dem stellvertretenden Regierungssprecher des Kantons Zürich, Daniel Eberhard, einen Teil der Unterschriften der Petition "Verletzte Kinder aus Gaza behandeln – auch im Kanton Zürich!". Foto: MICHAEL BUHOLZER

Darum gehts Regierungsrat muss über Aufnahme von Kindern aus Gaza entscheiden

SP kritisiert Natalie Ricklis Haltung als unmenschlich und unverständlich

Bund plant Aufnahme von 20 schwer verletzten Kindern aus Gaza

Der Regierungsrat müsse Farbe bekennen, teilte die SP am Dienstag mit. Der Entscheid, Kinder aus Gaza aufzunehmen, dürfe nicht auf die lange Bank geschoben werden. Der Bund plant die Aufnahme von 20 schwer verletzten Kindern, letztlich müssen aber die Kantone entscheiden.

Hintergrund ist die laut einem Medienbericht ablehnende Haltung von Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP). Das widerspreche jeglichen Prinzipien der Menschlichkeit, wird SP-Kantonsrätin Mandy Abou Shoak in der Mitteilung zitiert.

Der Gesamtregierungsrat entschied bisher noch nicht über die Anfrage des Bundes. Die Petition fordert, dass dies in der Sitzung am Mittwoch passieren und sich die Regierung für die Aufnahme aussprechen müsse.

«Dass ausgerechnet Zürich verletzten Kindern aus Gaza die Türen des Kinderspitals verschliesst, ist absolut unverständlich, zumal der Kanton über die finanziellen und medizinischen Möglichkeiten verfügt», wird SP-Kantonsrat Alan David Sangines zitiert.