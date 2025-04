Am Montagnachmittag kam es in der Zürcher Innenstadt zu zwei Tramkollisionen. Es entstand an allen beteiligten Fahrzeugen grosser Sachschaden. Das Central und der Paradeplatz ist für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Die Haltestellen Paradeplatz und Central sind stark beeinträchtigt. (Symbolbild) Foto: Screenshot Google Maps

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz nach 16 Uhr ereignete sich in der Innenstadt bei der Tramhaltestelle Central im Kreis 1 eine Kollision zwischen zwei Trams der VBZ. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Cobra-Tram der Linie 3 in die Haltestelle Central in Richtung Klusplatz und kollidierte mit dem gerade ausfahrenden Cobra-Tram der Linie 4, das in Richtung Bahnhofplatz unterwegs war. Beim Unfall sprangen beide Trams aus den Gleisen.

Praktisch gleichzeitig ereignete sich eine weitere Kollision zwischen zwei Trams bei der Haltestelle Paradeplatz. Gemäss ersten Rückmeldungen zu dieser Kollision, fuhr ein Tram 2000 der Linie 8 in Fahrtrichtung Stockerstrasse aus der Haltestelle und kollidierte mit dem einfahrenden Cobra-Tram der Linie 4, das in Richtung Bahnhof Tiefenbrunnen unterwegs war. Trotz grossem Sachschaden wurde glücklicherweise bei beiden Kollisionen niemand verletzt. Die Haltestellen Central und Paradeplatz sind für den öffentlichen Verkehr vorübergehend gesperrt. Der Individualverkehr ist durch die Unfälle nicht betroffen. Es sei ratsam, vor einer Reise mit dem öffentlichen Verkehr, den Online-Fahrplan zu konsultieren.

Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache wird durch die Stadtpolizei Zürich untersucht. Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung rückten Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich aus.