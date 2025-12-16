Am Dienstagmorgen ist ein E-Bike-Fahrer in Oberembrach bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Velo-Fahrer kollidierte mit einem Auto und wurde auf die Strasse geschleudert.

Im Oberembrach ZH hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein E-Bike-Fahrer (76) lebensgefährlich verletzt wurde. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein Autofahrer (27) ausserorts auf der Eigentalstrasse Richtung Nürensdorf. Auf Höhe des Schützenhauses kam es aus derzeit noch nicht geklärten Gründen zu einer heftigen Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden E-Velo-Fahrer, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich am Dienstag.

Der Velo-Lenker prallte auf die Windschutzscheibe des Autos und wurde auf die Strasse geschleudert. Nach der medizinischen Notversorgung durch einen Notarzt, transportierte ein Rettungsteam den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Spital. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersuchen den genauen Unfallhergang.

Das E-Velo und das Auto wurden sichergestellt. Die Eigentalstrasse musste wegen des Verkehrsunfalls bis um 11 Uhr gesperrt werden. Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr regelte den Verkehr und richtete eine Umleitung ein. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen ein Notarzt sowie ein Rettungsteam des Rettungsdiensts Spital Bülach, die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, die Feuerwehr Embrachertal sowie die Stadtpolizei Kloten im Einsatz.