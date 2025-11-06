Die Stadt Zürich eröffnet im Dezember eine neue Notschlafstelle für Frauen an der Gerechtigkeitsgasse. Mit 18 zusätzlichen Plätzen soll sie die Kapazität in den Wintermonaten erhöhen und bis Ende April betrieben werden.

Die städtische Notschlafstelle an der Rosengartenstrasse wird in den Wintermonaten durch einen temporäre Aussenstelle an der Gerechtigkeitsgasse erweitert. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Darum gehts Zürich eröffnet neue Notschlafstelle für Frauen im Winter

Die Einrichtung ersetzt vorübergehend den Frauenstock an der Rosengartenstrasse

Die Kapazität steigt durch 18 zusätzliche Plätze auf insgesamt 70 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Stadt Zürich hat eine neue Notschlafstelle für Frauen eingerichtet. Die neue Notschlafstelle soll sicherstellen, dass in den Wintermonaten genügend Plätze zur Verfügung stehen.

Die neue temporäre Notschlafstelle an der Gerechtigkeitsgassse öffnet im Dezember und verfügt über 18 Plätze, wie die Stadt Zürich am Donnerstag mitteilte. Die Notschlafstelle soll bis Ende April betrieben werden. Durch diese temporäre Erweiterung erhöht sich die Kapazität der Notschlafstelle von 52 auf 70 Plätze.

Die neue Notschlafstelle ersetzt vorübergehend den «Frauenstock» in der ganzjährig betriebenen städtischen Notschlafstelle an der Rosengartenstrasse. In den vergangenen Jahren ist deren Nutzung angestiegen. Insbesondere in den Wintermonaten stiegen die Zahlen jeweils stark und an brachten die nicht nur die städtische Notschlafstelle, sondern auch private Angebote an ihre Kapazitätsgrenzen.