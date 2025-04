Bei einem Frontalzusammenstoss in Herrliberg ZH wurden am Freitagabend vier Personen verletzt. Ein 25-Jähriger geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, dessen 45-jähriger Fahrer schwer verletzt wurde.

Vier Verletzte bei Frontalkollision in Herrliberg ZH

Eine Person wurde beim Unfall in Herrliberg schwer verletzt. Foto: Kantonspolizei Zürich

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei einer Frontalkollision zweier Autos sind am Freitagabend in Herrliberg ZH vier Personen verletzt worden. Ein 45-jähriger Autofahrer wurde schwer verletzt, wie die Zürcher Kantonspolizei in der Nacht auf Samstag mitteilte.

Ein 25-jähriger Autofahrer sei kurz vor 22.45 Uhr aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. In diesem befanden sich drei Personen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Mit Ausnahme des Lenkers des entgegenkommenden Autos seien alle Beteiligten leicht verletzt worden. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Spital gebracht, wie es weiter hiess. Die genaue Unfallursache werde von der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.