Innovationspark Zürich sichert sich 445-Millionen-Finanzierung

Der Switzerland Innovation Park Zurich (IPZ) hat sich mit einem Konsortialkredit über 445 Millionen Franken die Finanzierung für die nächste Ausbauphase gesichert. Die bauliche Entwicklung des Areals kommt voran.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Kreditlinie werde unter Führung der Zürcher Kantonalbank gemeinsam mit zwei weiteren Banken bereitgestellt, wie der Innovationspark in Dübendorf am Dienstag mitteilte. Zusammen mit kantonalen Mitteln und Investitionen privater Aktionäre bilde der Kredit die finanzielle Basis für die weitere Entwicklung der Sektoren A und B auf dem ehemaligen Flugplatzgelände.

Die Randzone (Sektor A) ist den Angaben zufolge bereits weitgehend in Betrieb; für die erste Neubauetappe (Sektor B) startete der Bau im Herbst 2025, die Eröffnung ist für Sommer 2027 geplant. Bis 2032 sollen beide Bereiche fertiggestellt sein. Der Innovationspark bündelt Forschung und Industrie etwa in den Bereichen Robotik, autonomen Systemen, Raumfahrt und Life Sciences.