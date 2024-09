Nach Unwettern am Dienstag Tiefgarage in Embrach ZH steht unter Wasser

Nach den heftigen Unwettern in Embrach im Kanton Zürich von Dienstagabend dauern die Aufräumarbeiten an. Wie BRK News berichtet, laufen derzeit noch rund 160 Einsätze in der Gemeinde. 130 Feuerwehrleute packen mit an.