Ende August hat ein Unbekannter ein Geschäft in Hausen am Albis ZH überfallen. Anschliessend flüchtete er mithilfe einer Komplizin. Mittlerweile konnten beide festgenommen werden.

Nach Überfall in Hausen am Albis

Kurz zusammengefasst Mutmassliche Täter des Raubüberfalls in Hausen am Albis verhaftet

Die Fluchtfahrerin wurde an ihrem Wohnort im Kanton Zürich verhaftet

Marian Nadler Redaktor News

Ende August hat ein unbekannter Mann ein Verkaufsgeschäft in Hausen am Albis ZH überfallen und ist mithilfe eines Komplizen geflüchtet. Einen Tag nach dem Raub verhaftete die Kantonspolizei Zürich die mutmassliche Komplizin und am Donnerstagnachmittag den mutmasslichen Räuber.

Kurz nach 18 Uhr betrat ein maskierter Mann das Verkaufsgeschäft und bedrohte die Angestellten mit einer Waffe. Nachdem er Bargeld an sich genommen hatte, flüchtete er aus dem Geschäft, stieg in dessen Nähe in ein wartendes Fluchtfahrzeug und floh.

Somalier und Libanesin an Raub beteiligt

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich sowie wertvolle Hinweise von Auskunftspersonen führten zur Identifizierung der mutmasslichen Fluchtfahrerin, einer Libanesin (27). Sie wurde an ihrem Wohnort im Kanton Zürich verhaftet. Im Anschluss an die polizeiliche Befragung und weitere intensive Ermittlungen verhaftete die Kantonspolizei rund zwei Wochen später im Kanton Aargau einen Somalier (20). Er steht unter Verdacht, den Raub in Hausen am Albis durchgeführt zu haben.

Die Kantonspolizei Zürich nahm die Beteiligen fest. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Beide Personen wurden der Staatsanwaltschaft zugeführt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat geführt.